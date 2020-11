Carlos Vinícius foi a figura do Tottenham no triunfo frente ao Ludogorets (4-0), com dois golos e uma assistência, justificando a nomeação para jogador da semana na Liga Europa.



O avançado cedido pelo Benfica ao clube inglês é um dos quatro escolhidos pelo UEFA ir a votos, a par de Nicolas Pépé (Arsenal), Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen) e Cody Gakpo (PSV Eindhoven).

Who gets your vote? 🏅



⭐️ Nicolas Pépé

⭐️ Carlos Vinícius

⭐️ Kerem Demirbay

⭐️ Cody Gakpo@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 26, 2020