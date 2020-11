Uma noite em cheio para José Mourinho.

O Tottenham recebeu o Ludogorets, goleou por 4-0, geriu a equipa e o técnico português ainda viu alguns dos jogadores com menos minutos brilharem.

Caso de Carlos Vinícius, por exemplo. O avançado emprestado do Benfica estreou-se a marcar pelos spurs, e logo em dose dupla: abriu o marcador aos 16 minutos e fez o 2-0 aos 34.

Os dois golos de Vinícius:

No segundo tempo, aos 63 minutos, surgiu o momento da noite: Harry Winks marcou o golo da jornada com um remate espetacular que surpreendeu tudo e todos: golão ou engano? A verdade é que a bola entrou e não deixou de ser espetacular.

O golaço de Winks:

Com pouco mais de 15 minutos para jogar, houve tempo ainda para Vinícius molhar a sopa mais uma vez: desta feita, o brasileiro assistiu o compatriota Lucas para o 4-0 final.

Com este resultado, o Tottenham partilha a liderança do grupo J da Liga Europa com o Antuérpia (que mais cedo bateu o LASK, terceiro classificado, por 2-0), ambos com nove pontos. O Ludogorets é último, sem qualquer ponto conquistado.