O Tottenham venceu o Arsenal e continua na liderança da tabela da Premier League, a par com o Liverpool, mas a equipa de José Mourinho tem sido alvo de críticas pelo futebol que pratica.

«É o que toda a gente gosta? Não. Mas é assim que o José Mourinho monta as equipas dele. Ele prepara as equipas para terem resultados e conquistarem títulos, mas não é agradável de ver», disse o antigo jogador e treinador, Graeme Souness - que já foi técnico do Benfica - , e é agora comentador da Sky.

«Os adeptos aceitam frente às grandes equipas. Frente ao Chelsea tiveram 40 por cento de posse de bola, mas conseguiram o resultado, aceitam frente ao Arsenal porque acabaram por ganhar, mas não é muito bonito de ver», frisou, apontando ainda: «Os adeptos do Tottenham aceitam tudo. Em 29 anos, e volto a dizer, em 29 anos ganharam duas Taças da Liga. A última vez que venceram a Liga foi em 1961.»

«Como ex-profissional de futebol, entendo o que ele está a fazer», disse, explicando: «O trabalho de um treinador é olhar para o grupo de jogadores que tem e pensar ‘qual é a melhor maneira de obter resultados com este grupo de jogadores?’.»

«Não consigo gostar de ver porque sei que há outras equipas a jogarem outro nível de futebol», continuou, dando como exemplo «o futebol que o Liverpool joga nos últimos dois anos e o Manchester City antes disso».

«Admiro o pragmatismo deles [do Tottenham], o profissionalismo, a determinação… mas daí a sentar-me e ver aquilo como um espetáculo…»