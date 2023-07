Se é para o sprint, é com ele. Quarta vitória em cinco chegadas a toda a velocidade no Tour de 2023!

O ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) triunfou, esta quarta-feira, ao sprint, na 11.ª etapa da Volta a França, alcançando o seu quarto êxito na 110.ª edição da prova.

No final dos 179,8 quilómetros entre Clermont-Ferrand e Moulins, o belga prolongou o domínio nos sprints nesta edição do Tour, batendo o neerlandês Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) e o alemão Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), respetivamente segundo e terceiro na etapa, com as mesmas 04:01.07 horas do vencedor.

Philipsen junta este triunfo aos da terceira etapa em Baiona, da quarta em Nogaro e da sétima em Bordéus. Só perdeu na chegada a Limoges, ao sprint, para Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Na geral, Vingegaard manteve as diferenças, tendo o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) a 17 segundos e o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe) a dois minutos e 40 segundos.

Quanto aos portugueses, Ruben Guerreiro (Movistar) é 33.º na geral, a 38 minutos e 36 segundos de Vingegaard. Nelson Oliveira (Movistar) é 66.º, a uma hora, 17 minutos e 32 segundos. Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) é 87.º, a uma hora, 36 minutos e 27 segundos.

Na quinta-feira, o pelotão vai ter pela frente a 12.ª etapa, percorrendo 168,8 quilómetros entre Roanne e Belleville-en-Beaujolais. Uma etapa “ondulada”, marcada por três contagens de montanha de terceira categoria e duas de segunda categoria, a última delas a pouco menos de 30 quilómetros da meta.