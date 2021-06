O FC Porto anunciou oficialmente a renovação de Sérgio Conceição.

«O FC Porto e Sérgio Conceição acordaram renovar até 2024 o contrato que os liga desde 2017. A assinatura do novo vínculo acontecerá hoje, no Estádio do Dragão, às 12h00», diz uma nota do clube portista publicada este sábado de manhã.



«Sérgio Conceição vai tornar-se o primeiro treinador da era de Jorge Nuno Pinto da Costa como presidente do clube a cumprir mais do que quatro temporadas consecutivas no banco azul e branco. Ao serviço dos Dragões e na condição de técnico, o antigo extremo já venceu duas edições da Liga portuguesa, uma Taça de Portugal e duas Supertaças», diz ainda o comunicado.