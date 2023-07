O futebolista português Tiago Tomás é reforço do Wolfsburgo, confirmou o emblema alemão, da Bundesliga, na manhã desta quarta-feira.

Em comunicado, o Wolfsburgo anuncia que Tiago Tomás, avançado de 21 anos, «assinou contrato até 30 de junho de 2027 e vai vestir a camisola 11».

«Estou ansioso por esta nova etapa e estou feliz por fazer parte da família do Wolfsburgo. Mal posso esperar para conhecer os meus companheiros de equipa e o meu novo ambiente e começar», referiu o avançado luso, em declarações aos canais do clube germânico.

TT é o quarto reforço do Wolfsburgo para 2023/24, depois de Cedric Zesiger (ex-Young Boys), Moritz Jenz (ex-Lorient) e Vaclav Cerny (ex-Twente).

Tiago Tomás, que já se tinha despedido dos leões, esteve ligado ao Sporting cerca de dez anos. Nas últimas duas épocas, foi cedido ao Estugarda e continua na Alemanha, mas agora com as cores do Wolfsburgo. Tal como o nosso jornal noticiou, a transferência global envolve dez milhões de euros.