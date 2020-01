Claudemir trocou o Sp. Braga pelo Sivasspor da Turquia. O próprio clube informou que o médio brasileiro realizou exames médicos neste sábado.

Claudemir também publicou nas redes sociais uma foto já com a camisola do Sivasspor, clube no qual jogam Marcelo Goiano, também ex-Sp. Braga, e Fernando Andrade, este por empréstimo do FC Porto.