O Benfica e o Corinthians estão em conversações por Pedrinho, extremo de 21 anos nesta altura ao serviço da seleção brasileira que está a competir no torneio pré-olímpico.

O jornal A Bola fotografou Andrés Sánchez, presidente do clube brasileiro, à entrada de um hotel na Avenida da Liberdade em Lisboa, onde esteve acompanhado por Júlio Taran, sócio do empresário Giuliano Bertolucci, numa reunião com Luís Filipe Vieira.

Também esta quarta-feira, o Globoesporte contactou o dirigente máximo do clube de São Paulo, que disse não haver, pelo menos para já, uma proposta oficial em cima da mesa.