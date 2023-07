O futebolista argentino Alan Ruiz é reforço do Sport, atual segundo classificado da segunda liga do Brasil (Série B), informou o clube, na noite desta quinta-feira.

Depois de um ano e meio no Arouca, o médio ofensivo de 29 anos volta ao Brasil, onde já tinha jogado no Grémio, em 2014.

O também ex-Sporting assinou pelo Sport até final de 2023, com opção por mais um ano.

¡Bienvenido, Alan Ruiz! 🇦🇷



Atenção, passageiros do Maior do Nordeste: tem mais um gringo na área, num voo direto rumo à Ilha do Retiro! Que seja uma caminhada vitoriosa: https://t.co/Z8kdeVmYk8 pic.twitter.com/z9j9r7WXrN