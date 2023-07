O futebolista espanhol Adrián Butzke é reforço do Vitória d.e Guimarães, tendo assinado contrato por três anos, até 2026, informou esta quinta-feira o emblema minhoto.

O avançado de 24 anos continua no futebol português, mas agora de forma definitiva, depois de ter sido emprestado pelo Granada ao Paços de Ferreira em 2022/23 (30 jogos, seis golos) e em parte da época 2021/22 (13 jogos, dois golos).

«O avançado de 24 anos desvinculou-se do clube espanhol, ao abrigo de um acordo com a sociedade desportiva do Vitória SC, e assinou por três anos (até 2026), encontrando-se já às ordens do técnico Moreno Teixeira em Vale do Lobo, no Algarve», refere o Vitória, em comunicado.

Formado no Granada, onde subiu a sénior via equipa B, Butzke jogou ainda pelo Haro, por empréstimo, em 2020/21.

