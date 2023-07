O guarda-redes brasileiro Hugo Souza é reforço do Desportivo de Chaves para a época 2023/24, por empréstimo do Flamengo, anunciou esta quinta-feira o emblema flaviense, da I Liga.

«Hugo Souza, de 24 anos, é reforço do GD Chaves, por empréstimo do Flamengo», informa o clube transmontano, em nota oficial.

O guardião cruzou-se com Jorge Jesus no Flamengo em 2019 e 2020 e tem já no currículo, entre outros títulos, uma Libertadores e um Brasileirão.

Em 2022, Hugo Souza fez 31 jogos pelo Flamengo, o último deles já em novembro.