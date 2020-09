João Palhinha está cada vez mais certo como «reforço» de Rúben Amorim no Sporting.

O jogador que esteve emprestado na época passada ao Sp. Braga tem mercado e até chegou a estar a treinar afastado dos companheiros da equipa principal, falhou mesmo o estágio no Algarve, mas na última semana ganhou força a possibilidade de permanecer no clube em que se formou.

Prova disso mesmo foi o facto de se ter estreado em jogos particulares, na sexta-feira, diante do Valladolid, numa partida em que contribuiu de forma clara para a reviravolta que resultou no triunfo dos leões.

Ora, o Maisfutebol sabe que o jogador ainda pode sair caso surja uma proposta irrecusável para ele próprio e para o clube, mas o cenário mais provável neste momento é mesmo a permanência no plantel às ordens de Rúben Amorim.

Ele que, recorde-se, trabalhou com o técnico no Sp. Braga, e com muito bons resultados, razão pela qual o treinador terá todo o gosto em receber este reforço.