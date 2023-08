Um dia depois de ter sido anunciado que Gonçalo Guedes vai jogar mais uma época emprestado ao Benfica, as águias mostraram imagens do jogador a trabalhar no Seixal.

Recorde-se que Guedes está ainda a recuperar da operação ao joelho esquerdo, razão pela qual não trabalhou no relvado, mas apenas no ginásio.

Vejas as imagens dos trabalhos de Guedes na galeria associada a este artigo.