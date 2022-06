Everton Cebolinha já é jogador do Flamengo, deixando o Benfica após duas temporadas de águia ao peito.

O jogador de 26 anos despediu-se dos «encarnados» agradecendo ao clube da Luz pela «sabedoria» e «aprendizagem».

«Fica aqui o meu agradecimento ao Benfica por essas duas temporadas, certamente não foi da forma com qual imaginávamos, foram duas temporadas difíceis e de muito aprendizado e sabedoria. Saio em busca de um novo desafio, mas com a certeza de que sempre carregarei as melhores memórias. OBRIGADO!», pode ler-se nas redes sociais do jogador brasileiro.

Everton Cebolinha deixa o Benfica ao fim de duas épocas, tendo apontado 15 golos em 95 encontros.