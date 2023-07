O Paris Saint-Germain parece muito interessado em desviar Bernardo Silva da rota da Arábia Saudita. De acordo com o jornal Marca, Luis Enrique pretende contratar o médio português do Manchester City para o seu projeto nos parisienses.

O interesse no campeão europeu surge no meio da novela Mbappé, cujo futuro continua incerto, razão pela qual o PSG pretende reforçar a equipa de forma a ir em busca da tão ansiada Liga dos Campeões.

Ainda assim, o campeonato saudita continua a despertar interesse de jogadores das grandes ligas. Milnkovic-Savic, médio sérvio da Lazio tinha em mãos uma proposta da Juventus, mas deve rumar antes a Oriente.

