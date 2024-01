O Sevilha não desiste da contratação de Robert Bozeník e resolveu subir mais uma vez a proposta nas últimas horas. O Maisfutebol sabe que os espanhóis oferecem agora cinco milhões de euros fixos, com mais um milhão de euros por objetivos.

Desde a semana passada, o clube espanhol já oficializou duas propostas pelo ponta de lança eslovaco: três milhões de euros , com mais um milhão de euros por objetivos, e depois outra de quatro milhões de euros, com um milhão de euros por objetivos. Ambas foram rejeitadas pelo Boavista.

Apesar da forte pressão do Sevilha, que já tem um acordo verbal com Bozeník, o emblema do Bessa ainda não pretende avançar com um acordo, especialmente depois de ter libertado o extremo Tiago Morais para os franceses do Lille, por quatro milhões de euros.

Alvo também dos italianos do Hellas Verona, Robert Bozeník, de 24 anos, está no Boavista desde 2022/23. Ao todo, participou em 49 jogos oficiais e anotou 13 golos. Tem contrato válido até junho de 2026.