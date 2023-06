Diogo Queirós, defesa-central formado no FC Porto e que nas últimas épocas esteve vinculado ao Famalicão, vai prosseguir a carreira no Farul Constanta, atual campeão romeno.

O futebolista de 24 anos, campeão da UEFA Youth League pelo FC Porto em 2018/19, estava sem clube depois de ter terminado uma ligação de três temporadas ao Famalicão.

No Farul, que se sagrou recentemente campeão da Roménia pela primeira vez, Diogo Queirós vai ser treinado por Gheorghe Hagi, maior lenda do futebol do país dos Cárpatos.