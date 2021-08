A possível saída de Jesús Corona do FC Porto foi um dos temas da conferência de imprensa de Sérgio Conceição, de antevisão do jogo com o Famalicão. O técnico disse que a equipa está focada no jogo, mas admite que ter o mercado aberto com as competições a decorrer gera «instabilidade».

«Há quatro anos que digo que o mercado fica ali à porta. Estamos concentrados para o jogo. O plantel está todo disponível para ser convocado para ir a jogo, excluindo o Marko Grujic», começou por responder Sérgio Conceição.

«Se houver alguma saída, assumiremos e falaremos sobre isso. Neste momento está tudo igual. Há uma comunicação sempre muito grande entre mim e o presidente. E o mais importante, para ele, para mim e para os adeptos, é ganharmos amanhã», adiantou, reconhecendo depois:

«Este momento não é bom para ninguém, sinceramente, e mais para nós, ligas que têm mais dificuldade financeira, não estou de acordo com estar em competição com o mercado aberto. E não é de agora que digo isto.»

«Mas também não estou de acordo com o mercado aberto no mês de janeiro», apontou, continuando: «Quando há uma lesão ou algo grave, que impossibilite o clube de ter determinados jogadores disponíveis para o resto da época poderá haver um ajuste ou outro durante uma semana, mas um mercado aberto um mês inteiro é um exagero, é criar instabilidade nos grupos de trabalho e nas equipas.»

«Podermos, de um momento para o outro, com as competições a decorrer, vermo-nos privados de jogadores que fazem parte desse grupo, não é confortável para nenhum treinador», admitiu Sérgio Conceição.

O técnico falou ainda sobre a condição física do jogador mexicano, que só recentemente se juntou à equipa por ter estado ao serviço da seleção. «Ele teve algum tempo de descanso logo a seguir ao campeonato. A Golden Cup foi a última competição, acabou mais tarde, mas eles tiveram alguma oportunidade de descanso», explicou Sérgio Conceição.

«Obviamente que, chegando cá mais tarde, mas sendo um jogador que sabe o que nós queremos para a equipa, não é a mesma coisa, mas fica mais fácil», adiantou, mas garantindo em seguida que Coroana «não está disponível para jogar a titular».