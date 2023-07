O Marselha anunciou esta sexta-feira a contratação de Pierre-Emerick Aubameyang, avançado de 34 anos que regressa ao futebol francês a custo zero, depois de ter acabado contrato com o Chelsea.

No clube do sul de França, Aubameyang vai tornar-se concorrente do português Vitinha por um lugar na frente de ataque, depois do Marselha ter perdido dois avançados: Alexis Sanchez e Payet.

Aubameyang é internacional gabonês, mas nasceu em França e começou a jogar no Nice. Deu nas vistas no Saint-Étienne, antes de brilhar no Borussia Dortmund e no Arsenal, tendo ainda passado pelo Barcelona, antes de chegar em janeiro ao Chelsea.