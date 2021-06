O avançado colombiano Brayan Riascos vai deixar o Nacional para reforçar os ucranianos do Metalist Kharkiv.

O jogador de 26 anos que em Portugal representou ainda a Oliveirense, o Famalicão e o Trofense tinha mais um ano de contrato e por isso vai render 600 mil euros aos cofres do clube auri-negro, que fica ainda com 20 por cento do valor de uma futura transferência.

O Metalist subiu na época passada à primeira divisão ucraniana e está a apostar forte em fazer uma boa temporada, conseguindo contratar um jogador que despertava interesse em algumas equipas da Liga portuguesa.