Nuno Tavares viaja nesta sexta-feira para Londres, onde terá à espera um contrato com o Arsenal por quatro épocas mais uma de opção

Conforme o Maisfutebol avançara na segunda-feira, os clubes estavam em conversações, tendo chegado a acordo para a transferência que vai render oito milhões aos cofres das águias, mas que pode chegar aos 10 milhões, mediante determinados objetivos.

As três partes que estiveram envolvidas no negócio, Benfica, Arsenal e Prodigy Players, dão o acordo por consumado. Depois de os clubes terem chegado a entendimento, os representantes do atleta negociaram os termos pessoais do jogador, ficando tudo pronto para que ele se mude para a Premier League.