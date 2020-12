A possível saída de Messi do Barcelona foi uma das novelas do último verão e continua a dar que falar.

Agora foi Carles Tusquets, presidente da comissão de gestão do Barcelona, a falar sobre a possibilidade que se abriu com o pedido do jogador argentino para deixar o clube. Tusquets defende que a melhor opção, na sua opinião, teria sido vender o histórico camisola 10.

«Em termos económicos, eu teria vendido Messi no verão. Tanto pelo que se poupava na massa salarial como pelo que iríamos receber. Mas isso é algo que deve se discutido pel equipa técnica», defende o responsável pelo referido órgão consultivo dos blaugrana, que não tem poder de decisão.

Tusquets falou ainda sobre uma possível contratação de Neymar, acreditando que a mesma só será possível de uma forma: se for gratuita.

«Se vier grátis, podemos pensar na contratação. Porque se não vendemos, não há dinheiro para pagar contratações, a não ser que o próximo presidente tenha um milagre na manga», aponta.