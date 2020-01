Messi ainda tem ano e meio de contrato com o Barcelona, mas o presidente Josep Maria Bartomeu já está a pensar na renovação porque o objetivo é que o argentino termine a carreira no clube blaugrana.

«Tem contrato até 2021, o nosso objetivo é que se retire no Barça e, para isso, é preciso renovar o contrato», disse o dirigente em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, ressalvando: «Messi tem ainda muito futebol para dar, temos ainda muito para desfrutar com ele. A sua etapa como futebolista não acabará em 2021. Temos de renovar o contrato dele para que termine no Barça, quando ele quiser.»

Saiba tudo, minuto a minuto, na Timeline de mercado do Maisfutebol.

Bartomeu diz ainda que tem a certeza de que o argentino vai rubricar novo contrato com o Barcelona. «Não tenho qualquer dúvida. Ele próprio o disse. O Barça é a equipa da vida dele, onde fez toda a carreira, e tem de acabar aqui quando entender.»