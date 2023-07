Manor Solomon, internacional israelita que na época passada jogou no Fulham de Marco Silva por empréstimo do Shakhtar, é reforço do Tottenham.

Em comunicado, os Spurs informam que o jogador, que obteve dupla nacionalidade portugueses recentemente, assinou um contrato válido até 2028.

De acordo com a imprensa inglesa, Solomon chega ao Tottenham na condição de jogador livre.