O Botafogo anunciou a contratação do treinador Paulo Autuori.

O técnico brasileiro vai cumprir a quarta passagem pelo comando da equipa carioca, na qual se sagrou campeão brasileiro em 1995, precisamente antes de uma curta experiencia no Benfica na época 1996/97.

Autuori, que no futebol português orientou também Nacional, Marítimo e V. Guimarães (duas vezes), estava sem treinar desde que em 2019 passou pelos colombianos do Atlético Nacional. Entre julho e novembro do ano passado ocupou o cargo de diretor técnico do Santos, equipa agora treinada pelo português Jesualdo Ferreira.