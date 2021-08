Ao serviço do Bayer Leverkusen desde 2014, ano em que deixou o Grêmio de Porto Alegre, Wendell poderá rumar a outras paragens nesta temporada.

O lateral-esquerdo brasileiro é conhecido por ser um fervoroso adepto do Grêmio e, até, por não esconder o desejo de regressar ao antigo clube. No entanto, esta ainda não é a hora, isto a julgar pelas declarações de Romildo Bolzan, presidente do clube do estado do Rio Grande do Sul.

«Nós temos outras prioridades para o elenco. Não estamos atrás de laterais esquerdos. Tivemos uma conversa, mas não avançámos porque entendemos que não é prioridade. Não existe negociação, mesmo sendo um jogador querido», disse em declarações à Rádio Bandeirantes.

Romildo Bolzan cometeu ainda uma inconfidência: «Ele está em negociações com o Benfica», disparou.