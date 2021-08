O Crystal Palace, da Inglaterra, anunciou nesta quarta-feira que John Textor é o novo investidor do clube.

Na apresentação, o empresário norte-americano admitiu que procurava uma oportunidade de investimento no futebol europeu, estando ansioso por experienciar o clube inglês ao máximo.

«Eu procurei várias oportunidades de investimento no futebol europeu, de modo a poder seguir a minha paixão pelo futebol e ter uma participação significativa num clube. Nos últimos seis meses de discussões, também desenvolvi uma grande afinidade com o Crystal Palace, com a sua história, com a equipa e, claro, mais importante, com os adeptos, que criam uma atmosfera incrível em cada jogo».

O presidente do clube, Steve Parish, confessa que viu em Textor o «investidor certo» para o Crystal Palace, mostrando-se ansioso e confiante no sucesso do projeto.

«Há já algum tempo que procurávamos o investimento certo para o investidor certo, tanto para o progresso do clube como para lidar com os desafios financeiros significativos dos últimos 18 meses criado pela covid-19. Estou muito feliz que a nossa procura nos tenha levado ao John, que investiu significativamente, ajudando a simplificar o rejuvenescimento do plantel, fortalecendo o balanço do clube e permitindo que o clube finalize a sua academia. Todos nós estamos ansiosos por trabalhar com o John, que tem uma grande paixão pelo futebol e um crescente conhecimento e afinidade com o Crystal Palace.»

John Textor, de 55 anos, é fundador e CEO da Facebank, marca que surgiu em 2020 através da Fubo TV, uma espécie de Netflix para transmitir eventos desportivos, como as ligas profissionais de futebol americano (NFL), basquetebol (NBA), basebol (MLB), hóquei no gelo (NHL) e futebol (MLS). Começou por ser conhecido no seu país como diretor executivo da Digital Domain, empresa que fez os efeitos especiais para filmes como «Titanic», «O Estranho Caso de Benjamin Button», «Piratas das Caraíbas» ou «Tranformers», tendo vencido com os dois primeiros um Óscar na categoria de melhores efeitos especiais. Em julho assumiu-se como interessado em investir no Benfica, mas a proposta foi chumbada pela nova direção do clube «encarnado».