Roque Santa Cruz foi anunciado como reforço do Libertad, do Paraguai. O ponta de lança irá jogar ao lado do ex-benfiquista Cardozo, que tem 38 anos, podendo os dois até fazer a dupla de ataque.

Santa Cruz fez carreira em grandes clubes europeus, tendo brilhado sobretudo no Bayern Munique. Jogou ainda no Blackburn Rovers, no Manchester City, no Bétis e no Málaga. Nas últimas cinco temporadas representou o Olímpia, também do Paraguai.