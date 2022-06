O Al-Jazira, dos Emirados Arábes Unidos, quer muito Rui Vitória para o cargo de treinador e nesta altura já está em negoicações com o treinador português.

Embora ainda não haja nenhuma garantia de que as negociações vão chegar a um bom fim, a verdade é que o Al-Jazira está disponível para agradar a Rui Vitória.

Se houver um acordo, Rui Vitória irá substituir o neerlandês Marcel Kaiser, que ainda tem mais um ano de contrato mas não entra nas contas dos dirigentes do clube de Abu-Dhabi.

Apesar de ter sido campeão há dois anos, nesta última época o antigo treinador do Sporting conseguiu apenas vencer a Supertaça, tendo acabado no quarto lugar no campeonato e não passado da frase de grupos na Liga dos Campeões Asiáticos, o que é manifestamente pouco para um eterno candidato ao título dos Emirados Arábes Unidos.

Rui Vitória está sem clube desde que deixou o Spartak Moscovo, na última temporada. O treinador já conhece o futebol asiático, após três épocas no Al Nassr, da Arábia Saudita, durante as quais foi uma vez campeão.