Oficializada a venda de André Silva ao Leipzig, o Eintracht Frankfurt não perdeu tempo em arranjar um sucessor para o português.

O Maisfutebol confirmou que Santos Borré já está garantido pelo emblema alemão.

O avançado de 25 anos estava no River Plate, mas ficou livre no passado dia 30 de junho, estando na Copa América ao serviço da Colômbia, que se apurou para as meias-finais da prova na última madrugada.

Santos Borré regressa assim à Europa, depois de ter sido recrutado pelo At. Madrid em 2015, tendo ficado mais um ano no Deportivo Cali, clube onde foi formado.

Na época seguinte veio mesmo para a Europa, mas esteve cedido ao Villarreal (quatro golos em 30 jogos) e depois foi contratado pelo River Plate, onde estava desde então.