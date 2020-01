O Nápoles, clube do lateral português Mário Rui, anunciou nas redes sociais que chegou a acordo com o Inter de Milão para a transferência de Matteo Politano.

O extremo italiano será emprestado à formação de Gennaro Gattuso durante dois anos, sendo que os azzurri ficam com opção de compra obrigatória no final do mesmo.

Recorde-se que Politano chegou a realizar exames médicos na Roma de Paulo Fonseca, mas desacordos de última hora entre o Inter e o emblema romano deitaram o acordo por terra, tendo o jogador voltado para Milão.