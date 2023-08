O jornal AS escreve nesta quarta-feira que Xavi Hernández, treinador do Barcelona deu luz verde para a contratação de João Félix… mas com condições.

O técnico pretende que antes de avançar para o avançado português do At. Madrid o Barça assegure a contratação de João Cancelo e, se possível, de um médio ofensivo.

A mesma publicação refere que o acordo com o lateral luso já foi alcançado, faltando convencer o Man. City, e que a contratação do médio está mais atrasada, uma vez que o objetivo era Bernardo Silva, que deve renovar pelos citizens.

Quem também parece estar de saída do Manchester City é Aymeric Laporte. O defesa internacional espanhol está perto de ser o próximo a rumar ao futebol da Arábia Saudita para se juntar ao Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Luís Castro.

Pode acompanhar estas e outras notícias relacionadas com o mercado na cronologia que o Maisfutebol dedica ao tema.