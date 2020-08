Kia Joorabchian, empresário de Joelson, afirmou nesta quinta-feira que o nome do jovem jogador do Sporting não foi colocado em cima da mesa em conversas com o Arsenal.

«Li sobre uma suposta oferta do Arsenal pelo Joelson. Ele é um jovem com um talento fenomenal, mas nunca falámos sobre ele com o Arsenal», assegurou o agente, em declarações ao TalkSport.

«Já vi uns 25 artigos sobre o Joelson e o Arsenal e é tão falso. Eu nunca falei sobre ele, nem sequer mencionei o nome de Joelson ao Arsenal», reforçou, antes de garantir que o jogador vai permanecer nos leões.«

O Joelson acabou de chegar à primeira equipa do Sporting, tem 17 anos e vai levar algum tempo a amadurecer lá», acrescentou.

Os leões sempre mostraram pouca abertura para a saída de Joelson e ainda há poucas semanas acreditavam num desfecho positivo em relação a uma renovação. Foi, precisamente, por essa altura que o nome dos gunners surgiu, quando as duas partes estavam numa espécie de braço de ferro. Esta afirmação do empresário, que contradiz as várias notícias publicadas, indica que uma saída que chegou a ser equacionada pelo círculo próximo de Joelson não venha, afinal, a ser equacionada.