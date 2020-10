O Benfica inscreveu Vasco Paciência na Liga. O filho do treinador Domingos Paciência, glória do FC Porto, é um dos sete nomes que os encarnados registaram até às 18h00, de acordo com a informação que a Liga tornou pública.

Os outros são BranimiR Kalaica, David Barrero, Diogo Almeida, Kevin Csoboth, Martin Chrien e ainda a revalidação de Tomás Azevedo.