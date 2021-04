Fernando Brito, empresário de Lucas Mineiro, revelou nesta quarta-feira que irá viajar do Brasil para Portugal de forma a discutir o futuro do jogador do Gil Vicente que tem despertado o interesse em alguns dos maiores clubes portugueses.

«Vou viajar nos próximos dias para Portugal, mas para ir a Barcelos. Não temos escala em Lisboa nem noutra cidade», começou por dizer, no programa Mais Bastidores, da TVI24, desvalorizando as notícias sobre o interesse no jogador que pertence aos quadros da Chapecoense.

«Sondagens ao jogador como as que são noticiadas em Portugal, temos do Championship, em Inglaterra, da Turquia ou da Rússia. Mas nenhuma delas oficial ou definitiva», referiu.

Ainda assim, Fernando Brito assume que o jogador tem a ambição de ficar na Europa, referindo que foi com essa ideia que viajou para o nosso país.

«Ele foi para Portugal para procurar um projeto de carreira, o clube que oferecer melhor projeto para o Lucas, é com quem vamos sentar para conversar», aponta, lembrando que os gilistas vão tentar comprar o passe do jogador de 25 anos.

«O Gil Vicente tem opção de compra até ao final da época. A minha ida a Portugal prende-se com isso. Acredito que eles vão tentar acionar a opção de compra», concluiu.

Ainda assim, mesmo que os barcelenses comprem o jogador, dificilmente ele ficará no clube, o que permitiria ao Gil Vicente assegurar lucro com uma possível venda de Lucas Mineiro.