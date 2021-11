O Boavista vai anunciar nas próximas horas a saída de João Pedro Sousa. O treinador de 50 anos de está a caminho do Al Raed, da Arábia Saudita.

Depois de duas temporadas no Famalicão, João Pedro Sousa chegou ao emblema axadrezado em 2021/22. Dirigiu a equipa em apenas 16 jogos oficiais deixando a equipa no 11.º lugar com 11 pontos.

Livre no mercado desde outubro, quando deixou o Belenenses SAD, Petit é o nome mais forte para assumir o cargo. Já, recorde-se, passou pelo Bessa (entre 2012 e 2015).