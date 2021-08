O Arouca anunciou nesta terça-feira a contratação de Antony, médio de 19 anos que nas últimas três épocas jogou no Corinthians por empréstimo do Joinville, conforme o Maisfutebol noticiara.

É nessa condição que Antony chega também aos arouquenses para ter a primeira experiência fora do Brasil, numa cedência por duas épocas, com o Arouca a ficar com opção de compra pelo jogador que pode também jogar a extremo.

Em declarações partilhadas pelo clube da serra da Freita, Antony assumiu a ambição para esta fase em Portugal.

«Quando surgiu o Arouca, soube que era uma grande oportunidade para mim. É uma liga muito competitiva, com grandes clubes, por onde já passaram grandes jogadores, como Hulk, Deco ou David Luiz. Eram jogadores que chegaram também jovens e que cresceram por cá. A minha trajetória aqui na Europa vai começar e vou agarrar a oportunidade», declarou.