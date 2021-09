O Arouca anunciou neste domingo a contratação de Omri Altman, de 27 anos, que na época passada marcou 10 golos em 33 jogos pelo Hapoel Tel Aviv, equipa da qual era capitão.

Formado no Maccabi Tel Aviv e no Fulham, Omri Altman pode jogar como extremo ou médio ofensivo

Com mais de 150 jogos na Liga Israelita, Omri Altman marcou 30 golos, sendo um jogador que poderá ocupar várias posições dentro do campo.

O israelita, também com nacionalidade húngara, encontrava-se livre e assinou até 2023, juntando-se a Or Dasa, também israelita no plantel arouquense.

«Apaixonei-me pelo projeto, que demonstra muita ambição por parte do clube. Os objetivos da equipa serão sempre os mais importantes e sei que os meus pessoais vão surgir em sintonia com os do clube e dos meus colegas», disse, citado pelo clube.