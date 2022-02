O internacional brasileiro Douglas Costa foi anunciado esta quinta-feira como reforço do Los Angeles Galaxy.

O emblema da Major League Soccer (MLS) informou que o atacante de 31 anos vai cumprir seis meses por empréstimo do Grêmio, antes de se transferir a título definitivo e assinar contrato por temporada e meia.

Formado no Grêmio, Douglas Costa deixou o tricolor em 2009, para rumar ao Shakhtar Donetsk. Seis épocas depois, assinou pelo Bayern, onde alinhou durante dois anos, antes de seguir a carreira na Juventus. Em 2020 ainda regressou a Munique por empréstimo do emblema italiano, mas no último ano foi cedido ao clube da formação, que não evitou a despromoção.