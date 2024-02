Bruno Wilson foi anunciado como reforço dos San Jose Earthquakes, equipa da liga profissional norte-americana (MLS).

O defesa de 27 havia rescindido contrato com o Vizela, tendo agora assinado um contrato válido por duas épocas, com mais uma de opção, com a equipa californiana.

Formado no Sporting, Bruno Wilson estava no Vizela há duas épocas e meia. Segue agora para a segunda experiência profissional além-fronteiras, depois de ter passado pelos espanhóis do Tenerife em 2020/21.