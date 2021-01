O defesa central português Nuno Reis trocou o Levski Sofia, da Bulgária, pelo Melbourne City, da Austrália.

O jogador formado no Sporting e que era o capitão da seleção que foi vice-campeã do mundo de sub-20 em 2011 assinou por três anos.

Depois de ter experimentado os campeonatos belga, francês, grego e búlgaro, o atleta de 29 anos, que em Portugal representou ainda o Olhanense e V. Setúbal, ruma ao sexto país da carreira.

✍️ We're happy to announce that Portuguese defender Nuno Reis has joined City on a 3-year deal.#CityTogether