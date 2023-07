Marc Roca, médio espanhol de 26 anos, é reforço do Bétis de Sevilha por empréstimo do Leeds United, anunciou o clube andaluz nas redes sociais.

Na temporada passada participou em 36 jogos pelos ‘Whites’, tendo apontado um golo. No currículo conta com um mundial de clubes, duas Bundesligas ao serviço do Bayern e ainda um campeonato da Europa sub 21 em 2019.

Formado nas academias do Barcelona e Espanyol, Roca regressa assim a Espanha pela mão do Bétis, onde será colega do guarda-redes português Rui Silva e do médio William Carvalho.