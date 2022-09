Diego Costa vai apresentar-se nos próximos dias em Inglaterra, provavelmente já na próxima terça-feira, para iniciar um período de testes físicos e médicos no Wolverhampton. Se responder bem e apresentar condições físicas, o avançado tornar-se-á reforço para Bruno Lage.

O internacional espanhol, recorde-se, não joga desde dezembro de 2021. No último ano, aliás, enfrentou vários problemas físicos que condicionaram a continuidade tanto no At. Madrid, primeiro, como no At. Mineiro, na segunda metade do ano.

Ora perante isso, os responsáveis do Wolverhampton apresentam algumas dúvidas sobre as reais capacidades do jogador de 33 anos, pelo que querem testá-lo médica e fisicamente durante alguns dias, antes de tomarem uma decisão.

Diego Costa está sem clube desde que terminou contrato com o At. Mineiro, no final de 2021, e surge como hipótese para compensar a lesão de Sasa Kalajdzic, reforço recente do clube que se lesionou gravemente e vai estar alguns meses parado.

Se Diego Costa passar nos testes físicos, então tornar-se-á reforço do Wolverhampton para colmatar a perda de Kalajdzic, regressando assim ao futebol inglês, no qual já representou o Chelsea durante três épocas.