Wender, antigo extremo do Sporting e do Sp. Braga, é o novo treinador do Sp. Covilhã, da II Liga.

O luso-brasileiro, de 46 anos, que durante duas temporadas, até 2019, treinou a equipa B dos arsenalistas formalizou o vínculo com os leões da serra, escreve a Lusa.

Wender, natural de Guiratinga, Brasil, que se encontrava sem clube, começou a carreira de treinador nos juniores do Sp. Braga, de onde transitou para a equipa B.

Na temporada 2016-2017 regressou ao Brasil, ao serviço do Palmeiras, e voltou depois a Braga, onde esteve duas épocas.