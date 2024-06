A Arábia Saudita não é opção para Rafael Leão. Pelo menos, é o que garantem em Itália.

O diário desportivo Tuttosport noticia que o Al Hilal tem uma proposta milionária para levar o internacional português, mas que Leão está decidido a continuar no Milan. Aliás, o clube também não quer perder a sua estrela e aponta para a cláusula de rescisão: 175 milhões de euros.

O destino de dois centrais ilustres veteranos do futebol europeu também é notícia lá por fora. Depois de sair do Borussia Dortmund, Hummels tem como principais interessados o Maiorca e a Roma. Já Sergio Ramos, na despedida do Sevilha, deixa em viva voz em aberto a possibilidade de rumar à Major League Soccer norte-americana, embora garanta que não tem fechada a sua futura equipa.

Também em Espanha o Barcelona terá recusado uma proposta na ordem dos 30 milhões de euros do Manchester United pelo seu jovem médio Fermín López.

