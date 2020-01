O Benfica fechou a contratação de Dyego Sousa, por empréstimo do Shenzhen FC.

O internacional português já está em Lisboa e vai assinar contrato por uma época, sem opção de compra. O acordo entre as três partes está, de resto, finalizado, depois de ter sido intermediado pelo empresário Jorge Mendes.

Refira-se que, como o Maisfutebol já tinha noticiado, o Benfica já estava a negociar o empréstimo de Dyego Sousa, tendo visto no jogador de 30 anos uma oportunidade de substituir a saída de Raul de Tomás.

O Shenzhen FC desceu no final da última época à segunda divisão chinesa, tendo Dyego Sousa apontado três golos em 10 jogos no segundo escalão do futebol chinês.