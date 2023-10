O RB Leipzig anunciou esta quinta-feira a renovação do contrato de Kevin Kampl por mais duas épocas. O anterior vínculo do internacional esloveno expirava no final da presente temporada.

O jogador soma um total de nove golos em 220 jogos ao serviço do clube alemão. De recordar que, em 2017, Kevin Kampl foi contratado ao Bayer Leverkusen a troco de 20 milhões de euros.