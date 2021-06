O Dínamo Zagreb anunciou esta tarde a contratação em definitivo de Josip Misic.

O médio de 26 anos jogou no emblema da capital da Croácia por empréstimo do Sporting em 2020/21, mas deixa agora os leões em definitivo, assinando contrato com o Dínamo «por vários anos», de acordo com informação do clube croata.

Misic foi contratado pelo Sporting em 2017/18, mas apenas cumpriu nove jogos de leão ao peito. Foi depois emprestado ao PAOK por duas épocas, antes de se mudar para o Zagreb.