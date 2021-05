A avançada Mylena Freittas deixa o FC Famalicão e muda-se para o Shanghai Shengli Football Club, numa transferência «histórica para o clube e para o futebol feminino português», anunciou o clube famalicense.

Ao que o Maisfutebol apurou, a formação chinesa pagou a cláusula de rescisão de 50 mil euros da jogadora de 20 anos, valor mais alto pago no futebol feminino até hoje em Portugal.

«Esta venda, histórica para o clube e para o futebol feminino português, não mais simboliza do que o afinco com que diariamente o FC Famalicão tenta fazer mais e melhor. Desejamos o maior sucesso e todas as conquistas à Mylena e que, no futuro, o futebol feminino português e, em particular o FC Famalicão, continuem a ser exemplo de talento», diz o Famalicão.

Mylena Freittas chegou no início da temporada ao clube minhoto vinda do Avaí Kindermann, do Brasil, e marcou nove golos em 18 encontros, sendo que cinco foram marcados no mesmo jogo, frente ao Torreense, em fevereiro.