Nuno Campos vai seguir com Renato Campos para o Toluca, preparando-se para integrar a equipa técnica do antigo treinador do Goiás.

Embora nesta altura não estivesse nos planos de Nuno Campos voltar a trabalhar como adjunto, e por isso é que deixou a equipa técnica de Paulo Fonseca, acabou por aceitar o convite de Renato Paiva pela forte amizade que os une e pela perspetiva de abrir portas num grande mercado como é o americano.

Uma das condições que Nuno Campos colocou foi levar com ele o adjunto Miguel Santos, o que foi aceite, pelo que o núcleo duro da equipa técnica que o acompanhou no Santa Clara e no Tondela segue agora para o México.

Para além disso, o Toluca é um dos grandes mexicanos, sendo o terceiro clube com mais títulos de campeão no país, o que significa um grande desafio, num campeonato com grande impacto no continente americano.

Recorde-se que Nuno Campos estava sem clube há mais de um ano, desde que deixou o Tondela, pelo que encara este passo com uma oportunidade de abrir portas no futebol da América Latina.